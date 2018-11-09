Pinamonti: "Bello fare punti con squadre piú forti, è un punto prezioso"

A fine partita, l'attaccante del Frosinone Pinamonti ha parlato del bel punto guadagnato contro la Fiorentina. Queste le sue parole: "Fare un punto contro la Fiorentina era molto importante. Venivamo...

A fine partita, l'attaccante del Frosinone Pinamonti ha parlato del bel punto guadagnato contro la Fiorentina. Queste le sue parole: "Fare un punto contro la Fiorentina era molto importante. Venivamo da tre risultati utili con squadre della nostra parte di classifica, ci serviva farlo anche contro squadre più forte di noi. Questa squadra aveva bisogno di tempo visti i tanti giocatori nuovi arrivati in estate. Il lavoro paga sempre, abbiamo fatto settimane durissime e questo è il risultato. Quando hai l'occasione di entrare e sei giovane come me devi mettere tutta la cattiveria possibile e rimanere senza fiato."