Pinamonti contro Retegui, Cassano lo sistema: “22 partite 4 gol, fai panchina a Defrel e parli anche”

Antonio Cassano ha parlato, nel corso della Bobo Tv in diretta su Twitch, delle parole del centravanti del Sassuolo, Andrea Pinamonti che si è lamentato di non essere stato chiamato in nazionale per far posto a Retegui. Le sue parole:

“Escluso Immobile, tutti gli undici convocabili da Mancini per il ruolo di attaccante, messi insieme, hanno fatto 31 gol mentre Retegui da solo ne ha fatti 25. Ho sentito quello che ha detto Pinamonti, uno che nella sua carriera ha sempre fatto cacare, in serie B faceva addirittura la panchina, quest’anno fa la panchina e non gioca al Sassuolo. Ha fatto 22 presenze e 4 gol, fa la panchina spesso e volentieri a Defrel.

Pinamonti ha detto che gli ha dato fastidio il non essere stato chiamato in nazionale. Caro Pinamonti, chi ti parla è Antonio Cassano, ma tu chi ca**o sei per dire che ti ha dato fastidio? Deve dare fastidio a Benzema che per 7 anni non è stato chiamato nella Francia e al suo posto giocava Giroud, buon giocatore ma lui era un fenomeno, quindi capisco possa dar fastidio.

Ma Pinamonti non gioca titolare nemmeno nella sua squadra di club e ti permetti di rispondere in malafede. Inizia a fare qualche gol nella tua squadra, anzi, inizia a giocare nella tua squadra visto che fai panchina. Il tuo anno migliore è stato lo scorso anno a Empoli ed hai fatto 12 gol, ora sei diventato buono anche tu? Parlano veramente tutti..

Ad un tratto è diventato di moda Pinamonti, Ciccio Graziani che dice che è scandaloso e assurdo non chiamare Pinamonti in nazionale. Caro Ciccio Graziani devi controllare, Pinamonti ha fatto 4 gol e non è nemmeno titolare nel Sassuolo”

