Duncan assente con l’Inter perchè non al meglio della condizione. Rimane a Firenze per allenarsi

Secondo quanto raccolto dalla redazione di Labaro Viola il centrocampista della Fiorentina Alfred Duncan non sarà a disposizione nella trasferta di Milano con l’Inter per un ritardo di condizione. Nessun allarme quindi per il giocatore, nessun infortunio ma solo una scelta del tecnico gigliato Vincenzo Italiano e del suo staff che hanno deciso di non convocare Duncan per il match di domani.

