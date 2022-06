Nazione, l’Inter per Pinamonti chiede 20 milioni: la Fiorentina può puntare al prestito con obbligo

Il discorso è questo: se la Fiorentina dovesse mettere sotto contratto la punta appena svincolata dalla Salernitana lo farebbe pensando a Djuric come riserva (più che alternativa) ai due bomber titolari. Dunque, con la mossa Djuric il discorso più logico potrebbe essere questo: via Piatek e caccia aperta anche a un’altra punta di peso.Andrea Pinamonti. Se la Fiorentina dialogasse concretamente con l’Inter e ovviamente anche con l’Empoli che ha ’ospitato’ la punta nerazzurra, l’idea coinciderebbe alla perfezione con le esigenza della Fiorentina. In altre parole: Pinamonti è un bomber italiano (come piacerebbe all’allenatore), è un attaccante dal prospettive di crescita eccellenti e su di lui anche un investimento pesante (ovvero un diritto di riscatto obbligatorio di poco inferiore ai 20 milioni) sarebbe da considerarsi un affare. Lo scrive La Nazione.

