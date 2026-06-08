Tuttosport: “Kean, resta o va via? Adesso vale 35 milioni. E Pinamonti può diventare un obiettivo concreto”

Grosso vuole Pinamonti che è un suo pupillo: va in scadenza nel 2027

La dirigenza volerà in America e nell'occasione Paratici conoscerà per la prima volta di persona la proprietà, il presidente Joseph Commisso e la madre Catherine,e avrà una serie di confronti per mettere a punto programmi, strategie e budget (fondamentale per il ds per capire i margini di manovra) e delineare un progetto a lungo termine.

Che riguarderà non solo l'allestimento della nuova rosa - s'annuncia un lavoro immane fra acquisti, cessioni, rinnovi, riscatti, una quindicina almeno di prestiti che rientreranno alla base e l'urgenza di abbassare il monte ingaggi, il 7° della Serie A con i suoi quasi 70 milioni lordi - ma anche l’interno comparto sportivo. Senza contare che il ds viola, insieme a Goretti, dovrà affrontare non poche patate bollenti.

Iniziando da Kean: la Fiorentina cercherà di capire se c'è voglia ancora di continuare o se è meglio separarsi, in questo caso si attenderanno offerte prendendo in considerazione offerte ben al di sotto (già intorno ai 35) della attuale clausola rescissoria da 62 milioni. Intanto con l'arrivo di Grosso a Firenze potrebbe diventare un obiettivo concreto per l'attacco Andrea Pinamonti, in scadenza col Sassuolo nel 2027 e già da anni nelle mire viola. Lo scrive Tuttosport.