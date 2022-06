Tuttosport: “Milenkovic ha accettato l’Inter, alla Fiorentina chiesti soldi per il cambio con Pinamonti”

Secondo quanto scritto da Tuttosport, il dirigente dell’Inter Piero Ausilio è volato in tutta fretta a Londra per incontrare Fali Ramadani, procuratore di Nikola Milenkovic. Un blitz che è prova di come l’Inter non voglia farsi impreparata in caso di cessione di Skriniar che, non va dimenticato, a livello tattico è considerato più facilmente sostituibile rispetto ad Alessandro Bastoni, le cui qualità in impostazione sono diventate una peculiarità nel calcio di Simone Inzaghi.

L’Inter da tempi non sospetti seguiva Milenkovic ma ora vuole approfittare del fatto che abbia un solo anno di contratto con la Fiorentina, il che costringerà il club di Commisso a trattare.

L’idea dell’Inter – che, non va dimenticato, sente di avere in mano il sì pure di Gleison Bremer – è quello di inserire nei discorsi con la Fiorentina il cartellino di Andrea Pinamonti (13 gol nell’ultimo campionato a Empoli). Come profilo, l’attaccante piace molto a Vincenzo Italiano però i club devono trovare un accordo sulla valutazione dei due cartellini, anche perché per l’Inter quello di Pinamonti – considerando anche i 23 anni del ragazzo – lo valuta 25 milioni e quindi, nel caso, toccherebbe alla Fiorentina dare un conguaglio ai nerazzurri. L’idea è di portare avanti l’affare anche nel caso (difficile) in cui Skriniar non dovesse andare al Psg.

INTERROTTI I RAPPORTI CON IL PROCURATORE DI TORREIRA