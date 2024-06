Pedullà: “La Fiorentina è fredda su Colpani per ora. Pinamonti nella lista per l’attacco viola”

La Fiorentina ha accolto Palladino e ora penserà con calma al mercato. Viene accostato Colpani al club viola soltanto per il suo legame con il nuovo allenatore, ma in realtà è una pista fredda e non è detto che si riscaldi nei prossimi giorni. La Fiorentina cerca un attaccante di spessore, in lista c’è anche Andrea Pinamonti che avrà molto mercato e che sicuramente lascerà il Sassuolo. Lo scrive Alfredo Pedullà

