Finale Scudetto Primavera: raddoppio Inter con Pinamonti. 2-0 al 66'

Grandissimo goal di Pinamonti (il 19esimo stagionale) e raddoppio Inter. Cross dalla destra per Il classe '99 che, attaccando il primo palo, anticipa Illanes e trafigge Cerofolini sul palo lungo incor...

Grandissimo goal di Pinamonti (il 19esimo stagionale) e raddoppio Inter. Cross dalla destra per Il classe '99 che, attaccando il primo palo, anticipa Illanes e trafigge Cerofolini sul palo lungo incornando benissimo di testa. Goal pesante giunto nel migliore momento della Fiorentina che stava cercando il pareggio con continuità. Adesso se prima era dura, è diventata durissima. Dalla panchina il neo entrato Gori non sta dando più dell'uscente Mlakar.

Gabriele Caldieron