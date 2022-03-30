Pinamonti manda un messaggio alla Fiorentina: ''Carichi per il derby, vogliamo vincere ancora''

Andrea Pinamonti ha parlato del derby contro la Fiorentina alla luce della gara d'andata che aveva visto trionfare gli empolesi.

Intervenuto in un' intervista si microfoni di DAZN Talks, l'attaccante dell'Empoli Andrea Pinamonti ha parlato dell'imminente e attesissimo derby toscano contro la Fiorentina in programma Domenica alle 12:30; queste le sue parole:

''Il derby è il derby, spero di rivivere le emozioni dell'andata. Per me, è stata la partita più bella, quella in cui abbiamo goduto di più. Vincere in quel modo, davanti ai nostri tifosi, è stato bellissimo. Per domenica siamo carichi, ci teniamo come i nostri tifosi a questa partita''.

SENSI NON CERTO DELLA PERMANENZA ALLA SAMPDORIA. LA FIORENTINA TRA LE SUE POSSIBILI DESTINAZIONI

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