Labaro Viola

Pinamonti manda un messaggio alla Fiorentina: ''Carichi per il derby, vogliamo vincere ancora''

Andrea Pinamonti ha parlato del derby contro la Fiorentina alla luce della gara d'andata che aveva visto trionfare gli empolesi.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 marzo 2022 16:56
Pinamonti manda un messaggio alla Fiorentina: ''Carichi per il derby, vogliamo vincere ancora'' - EMPOLI, ITALY - SEPTEMBER 19: Andrea Pinamonti of Empoli FC in action during the Serie A match between Empoli FC and UC Sampdoria at Stadio Carlo Castellani on September 19, 2021 in Empoli, Italy. (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)
EMPOLI, ITALY - SEPTEMBER 19: Andrea Pinamonti of Empoli FC in action during the Serie A match between Empoli FC and UC Sampdoria at Stadio Carlo Castellani on September 19, 2021 in Empoli, Italy. (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)
News
Fiorentina
Empoli
Pinamonti
Dazn
Condividi

Pinamonti manda un messaggio alla Fiorentina: ''Carichi per il derby, vogliamo vincere ancora''

Intervenuto in un' intervista si microfoni di DAZN Talks, l'attaccante dell'Empoli Andrea Pinamonti ha parlato dell'imminente e attesissimo derby toscano contro la Fiorentina in programma Domenica alle 12:30; queste le sue parole:

''Il derby è il derby, spero di rivivere le emozioni dell'andata. Per me, è stata la partita più bella, quella in cui abbiamo goduto di più. Vincere in quel modo, davanti ai nostri tifosi, è stato bellissimo. Per domenica siamo carichi, ci teniamo come i nostri tifosi a questa partita''.

SENSI NON CERTO DELLA PERMANENZA ALLA SAMPDORIA. LA FIORENTINA TRA LE SUE POSSIBILI DESTINAZIONI

https://www.labaroviola.com/sensi-non-e-certo-della-permanenza-alla-sampdoria-la-fiorentina-tra-le-sue-possibili-destinazioni/170706/

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok