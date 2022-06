Tuttosport, Pinamonti in pole per l’attacco della Fiorentina. Milenkovic la chiave? 

Capitolo attaccanti: Pinamonti si conferma in pole avendo tutte le qualità che servono per risultare un investimento e potenziare il reparto. Il fatto che l’Inter, proprietaria del cartellino, abbia messo gli occhi su Milenkovic potrebbe favorire l’operazione. Le altre piste per l’attacco portano a Milik e alla suggestione Luis Suarez mentre per la fascia salgono le quotazioni di Politano, un profilo che ha sempre intrigato il club viola. Lo scrive Tuttosport.

