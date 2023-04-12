Vieri: "Se Vlahovic torna alla Fiorentina fa il capocannoniere" Adani: "Se fa bene Cabral che corre dritto..."

Vlahovic alla Fiorentina e Vlahovic alla Juventus. Il paragone è impietoso, ne parlano Adani e Vieri alla Bobo Tv

A cura di Redazione Labaroviola 12 aprile 2023 13:45

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