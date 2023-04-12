Vieri: "Se Vlahovic torna alla Fiorentina fa il capocannoniere" Adani: "Se fa bene Cabral che corre dritto..."
Vlahovic alla Fiorentina e Vlahovic alla Juventus. Il paragone è impietoso, ne parlano Adani e Vieri alla Bobo Tv
Nel corso della Bobo Tv in diretta su Twitch, Adani e Vieri hanno parlato delle difficoltà di Vlahovic alla Juventus e la differenza di rendimento tra la squadra bianconere a quella viola. Queste le parole di Vieri: "Se tu mi dicessi che Vlahovic torna alla Fiorentina, il prossimo anno vince la classifica cannonieri". Adani risponde: "Stavamo vedendo la partita contro lo Spezia, vedevamo Cabral, alla Fiorentina gioca bene Cabral, in quel contesto li adesso Cabral sembra chissà cosa, corre dritto..."
I DETTAGLI DELLA TRASFERTA DEI TIFOSI DELLA FIORENTINA IN POLONIA
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