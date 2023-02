Nazione, Igor e Gonzalez in discoteca, momento di tensione: vicenda che verrà gestita internamente

Dopo la risposta di Igor, attraverso il suo profilo Instagram, sulla presunta notte in discoteca è arrivata anche la precisazione (sempre via Social) di Nico Gonzalez. Precisazione, se vogliamo, un po’ criptica. Con una frase sibillina, infatti, l’attaccante argentino ha voluto dire la sua: «Non cercare problemi dove non ce ne sono». Poche parole che di fatto allontanano possibili scenari contro le ’regole’. Secondo la Fiorentina i due giocatori però sarebbero stati nel locale (zona Firenze Sud) tanto che pare ci siano pure degli scatti fotografici a testimonianza della serata passata in discoteca.

Certo la vicenda, presenza o meno nel locale in questione (Igor ha allontanato i sospetti con decisione), è un aggravio di tensione che non fa bene al gruppo viola alla vigilia di una partita molto delicata come quella contro il Braga, valida per i play off di Conference League. Anche per questo motivo la situazione sarà gestita internamente alla società per non generare ulteriori equivoci. Lo scrive La Nazione.

LEGGI ANCHE, BENTORNATO PAULO, AVEVI CONQUISTATO FIRENZE PORTANDO LA FIORENTINA A SFIORARE IL TITOLO D’INVERNO