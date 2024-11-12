Gazzetta: “Emissari della Fiorentina in Argentina per il regista Gonzalez. Concorrenza Bologna, Lazio e non solo”

La Fiorentina sta pensando come rinforzare il centrocampo

Occhi al centrocampo in casa Fiorentina. Emissari della Fiorentina sarebbero volanti in Argentina per assistere alla gara di ieri tra il Tigre e il Defensa. Nel primo club gioca il regista Santiago Ivan Gonzalez.

Classe 2003, metronomo puro, piace molto al club di Rocco Commisso. Ci sarebbe però un'ampia concorrenza come quella della Lazio, del Verona e del Venenzia. Ma a oggi, il club più interessato sarebbe il Bologna di Vincenzo Italiano. Sartori vedrebbe in Gonzalez il prefetto sostituto di Freuler. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

https://www.labaroviola.com/qual-e-il-problema-fisico-di-bove-nessun-pericolo-e-solo-stanco-e-quindi-la-nazionale-lha-rimandato/276591/