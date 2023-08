Scrive Repubblica, Giancarlo Antognoni ha così parlato del cambio di giocatore con la 10: “Preferivo la maglia numero 10 sulle spalle di Castrovilli, che è italiano. Fossi stato in lui non l’avrei lasciata. Comunque va bene così, in fondo Gonzalez è il giocatore più rappresentativo della squadra”. Inoltre, sembra esserci un retroscena. Infatti, Nico Gonzalez poteva non essere il nuovo numero 10 viola. Anche Infatino, il neo acquisto della Fiorentina, era candidato per quella maglia.