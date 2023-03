Corriere dello Sport: “Gonzalez partirà dalla panchina contro l’Inter? È lui uno dei dubbi di Italiano”

Intanto Vincenzo Italiano ha ritrovato altri giocatori che erano impegnati con le varie rappresentative ovvero Amrabat, Milenkovic e Barak che si stanno già allenando al centro sportivo. Oggi invece sarà la volta dei rientri di Gonzalez e Kouame nella speranza che i due calciatori possano essere in campo per la seduta di lavoro di oggi pomeriggio alle 16, altrimenti avrebbero nelle gambe soltanto un allenamento (quello di domani) prima della sfida in casa dell’Inter (sabato ore 18). Una delle decisioni che dovrà prendere l’allenatore per quanto riguarda la formazione è proprio quella relativa all’esterno d’attacco argentino che è stato uno dei protagonisti della goleada (7-0) dell’Argentina contro Curacao. Ha giocato per gli interi novanta minuti, ha realizzato il gol del 2-0 e ha servito pure un assist per Messi. Lo scrive il Corriere dello Sport.

LEGGI ANCHE, LA REGIONE PENSA AD UN TRASLOCO ALLA SCUOLA MARESCIALLI, MA SERVONO 10-20 MILIONI PER SISTEMARLO