Secondo il Corriere dello Sport, Italiano da oggi avrà a disposizione tutti i calciatori. Mancano all’appello infatti Nico Gonzalez e Sofyan Amrabat. I due dopo gli impegni con la Nazionale hanno avuto qualche giorno di riposo in più. Mister Italiano oggi li incontrerà, in pochi pensavano di rivedere il marocchino a Firenze ma l’offerta giusta non è ancora arrivata.

LEGGI ANCHE, TERZIC ALL’ADDIO