Corriere Fiorentino svela: “Milenkovic è un caso spinoso. Gonzalez e Amrabat in uscita”

L’attenzione generale resta sul campo e sulle prossime sfide, anche se molte questioni di mercato sono già note. Così mentre in uscita saranno soprattutto i destini di Amrabat e Nico Gonzalez i primi argomenti da affrontare, sui rinnovi di contratto la Fiorentina non ha fretta, nonostante molti confronti siano già avvenuti e altrettante ipotesi già esplorate. Non che i tempi siano troppo stretti, delle varie scadenze in agenda al solo Saponara scadrà il contratto in estate, ma all’orizzonte si profilano questioni da affrontare di un certo rilievo, tanto più in difesa: su Igor e Quarta la dirigenza è al lavoro, mentre per Milenkovic (non solo da parte dell’Inter per il dopo Skriniar ma anche da parte di club stranieri) non mancano le richieste. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

