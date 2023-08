Verso il Rapid, probabile formazione: Dodò e Parisi dal 1’, tridente Gonzalez-Nzola-Kouamé 

Il frullatore di partite viola è ricominciato inesorabile. La Fiorentina vuole rendere la stagione densa di appuntamenti. Per farlo occorre superare l’ostacolo Rapid Vienna nel Play Off di Conference. Dopo la bella prova di Genova, la squadra di Italiano è tornata a lavorare al Viola Park. Lecito aspettarsi qualche cambio di formazione. Italiano ha abituato alle sue rotazioni organizzate. Tenere tutti sulla corda. Solo così, nell’analisi del tecnico, si può arrivare lucidi a fine stagione. Ed allora ecco che in diversi si scaldano in vista di una possibile maglia da titolare.Dodo prenderà il posto a destra del sorprendente Kayode, mentre Parisi potrebbe rilevare capitan Biraghi sulla sinistra. Al centro dovrebbero essere confermati Milenkovic e Ranieri, in questo momento la coppia titolare.

Mina è in ritardo di preparazione, Quarta ha i bagagli in mano. In porta ancora Terracciano.A centrocampo resta da capire che tipo di gestione voglia attuare Italiano con Amrabat, anche se è probabile che si vada verso la conferma in blocco del centrocampo visto a Genova, con Arthur, Mandragora e Bonaventura. In attacco dovrebbe spuntarla ancora Nzola su Beltran, mentre sugli esterni torna forte la candidatura di Kouame a destra (squalificato a Marassi), con Gonzalez che potrebbe traslocare a sinistra. Lo scrive La Nazione.

