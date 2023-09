Mina è già pronto, la miglior condizione è ancora lontano. Gonzalez? Corsa contro il tempo arriverà 48h prima della Dea 

Mina, ancora non visto un minuto in casa Fiorentina ma subito capace di essere protagonista con la sua Colombia: 79 giorni dopo l’ultima partita ufficiale, l’ex Everton ha giocato 94′ e pur avendo saltato preparazioni e amichevoli è apparso subito in palla. Siamo ancora lontani dalla migliore condizione.

Bene anche Nico Gonzalez, vincente con l’Argentina sull’Ecuador e titolare nell’undici dei campioni del mondo. Solo tribuna invece per Beltran, che ci riproverà martedì contro la Bolivia. I due avranno soltanto tre giorni per recuperare dagli impegni dall’altra parte del mondo in vista della gara con l’Atalanta, mentre gli altri torneranno prima: Milenkovic e Kouamé arriveranno fra domani e inizio settimana, Amatucci, Comuzzo, Biraghi e Kayode fra martedì e mercoledì. Lo scrive il Corriere dello Sport.

