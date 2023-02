Corriere dello Sport, Brekalo e Nico Gonzalez sulle fasce, ecco la rivoluzione di Italiano, ma serve pazienza 

La Fiorentina delle prossime uscite avrà un protagonista in più che troverà spazio sempre maggiore nel gioco di Vincenzo Italiano. Nico Gonzalez da una parte e Josip Brekalo dall’altra è una soluzione che l’allenatore ha già in mente, anche se forse è ancora presto per vederli insieme dal primo minuto allo Stadium domenica prossima. Più probabile che in trasferta contro la Juventus il croato inizi dalla panchina per poi subentrare e cercare di essere decisivo in corsa. È la pedina a sorpresa che potrebbe dare un po’ di imprevedibilità negli schemi della Fiorentina, già rodati ma d’altra parte anche conosciuti dagli avversari. Lo scrive il Corriere dello Sport.

