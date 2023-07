Nico Gonzalez è la certezza della Fiorentina: tante offerte per lui rispedite al mittente

La Nazione oggi in edicola si sofferma su Nico Gonzalez. Questa dovrà essere la stagione del riscatto per il giocatore più forte della Fiorentina di Italiano. La società viola punta su di lui e per capirlo basta vedere questo mercato. Dopo i vari corteggiamenti della scorso stagione, Nico Gonzalez non è mai stato messo sul mercato e quando respingi assalti dall’Arabia e dalla Premier League significa che riponi nell’argentino tutta la tua fiducia. Vedremo se quest’anno, Nico Gonzalez diventerà sempre più decisivo in questa Fiorentina.

