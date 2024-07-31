Sky Sport: "Nico Gonzalez per la Juve rappresenta la prima alternativa ad Adeyemi"

Secondo Sky per Nico Gonzalez è duello tra Atalanta e Juve. I bianconeri vorrebbero inserire contropartite per abbassare l'esborso economico

Nel corso della trasmissione Calciomercato di Sky Sport si è parlato anche di Nico Gonzalez e delle trattative che lo vedrebbero coinvolto. La Juve sta cercando un esterno, l'obiettivo primario è Adeyemi. Nico è considerato l'alternativa e sta cercando di capire dalla Fiorentina se possibile inserire alcune contropartite tecniche tra i giocatori bianconeri in uscita. Operazione da seguire, non semplice soprattutto per gli ingaggi dei giocatori della Juve considerati lontani dai parametri dei viola. Il duello aperto come detto è con l'Atalanta che pagherebbe il giocatore solo cash senza contropartite.

Cm.com scrive: “L’Atalanta può inserire Musso come contropartita per Nico Gonzalez”

https://www.labaroviola.com/cm-com-scrive-latalanta-puo-inserire-musso-come-contropartita-per-nico-gonzalez/262592/