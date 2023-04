Nico Gonzalez, scatenato oggi in Polonia, ha avuto un tifoso in più nella partita di oggi. Infatti il compagno Quarta lo ha supportato da casa e prima della partita gli ha chiesto un gol che Nico è riuscito a fare. Il numero 22 ha esultato facendo l’esultanza anche aveva promesso al suo difensore. In alto potete trovare le foto di questo simpatico siparietto

