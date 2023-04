Quarta sta bene, nessun problema. Si scalda Gonzalez. Jovic? Dubbi sulla sua convocazione 

Neanche il tempo di rientrare da Milano che la Fiorentina ieri mattina si è ritrovata al centro sportivo. Seduta di scarico per chi ha giocato a San Siro, allenamento più intenso per gli altri, compreso quel Nico Gonzalez che Italiano è riuscito a tenersi totalmente a riposo sabato sera e che sarà sicuro titolare mercoledì allo ‘Zini’. La Fiorentina tornerà in campo anche oggi pomeriggio per cominciare a preparare la semifinale d’andata di Coppa Italia a Cremona. Il livello dell’attenzione sarà ancora più alto. La doppia sfida contro la Cremonese è di quelle da circoletto rosso.

Superare l’ostacolo vuol dire andare a Roma a giocarsi una finale e volare in Arabia Saudita il prossimo gennaio per la final four della Supercoppa Italiana. Non poco. Il post Inter è scivolato via liscio sul piano fisico. Martinez Quarta (uscito all’intervallo) non sembra aver accusato particolari problematiche, così come i compagni che hanno dato battaglia contro l’Inter. Detto di Gonzalez, Italiano avrà la possibilità di schierare dal 1’ giocatori piuttosto freschi come Milenkovic (un tempo a Milano) ed Amrabat (solo mezzora di gioco). E questo aspetto può fare la differenza. Capitolo Jovic. L’attaccante serbo anche ieri ha continuato ad allenarsi a parte. Tra oggi e domani sarà valutata la sua convocazione. Altrimenti l’obiettivo per il ritorno in campo diventerà lo Spezia. Lo scrive La Nazione.

LEGGI ANCHE, AMADEUS: “LA FIORENTINA NON HA RUBATO NULLA. LUKAKU UN MISTERO, 2 ANNI FA AVREBBE SEGNATO 2 GOL”