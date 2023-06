Corriere dello Sport: “Mezza Europa pazza di Nico Gonzalez ma senza maxi offerte resta in viola”

Scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola, l’elemento di migliore e maggiore spessore per la Fiorentina è Nico Gonzalez. 14 gol in stagione e 2 in Coppa Italia. L’ex Stoccarda da marzo in poi ha deciso le semifinali di Coppa Italia e di Conference League. Rocco Commisso per lui a gennaio ha già rifiutato 35 milioni, il Fulham anche ora ha chiesto informazioni, il Valencia uguale. La dirigenza cercherà di difendersi così da non prderlo. La Fiorentina del futuro avrà Gonzalez a meno che non arrivi un’offerta irrinunciabile.

LEGGI ANCHE, GAZZETTA: “PER IL POST AMRABAT ALLA FIORENTINA PIACCIONO DOMINGUEZ E MAXIME LOPEZ”