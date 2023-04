Nico Gonzalez non verrà rischiato, probabile partenza dalla panchina. A centrocampo Bonaventura

Anche perché mercoledì ci sarà la semifinale d’andata di Coppa Italia a Cremona e, ora come ora, è quella la priorità. Per questo insomma, Nico potrebbe partire dalla panchina, pronto ad entrare nella ripresa. Troppo importante, per i viola, averlo al 100% con la Crmonese. Al suo posto spazio probabilmente a Saponara, anche perché né Brekalo (segnalato comunque in crescita) né tanto meno Sottil sono pronti per una maglia da titlari. E poi Cabral, chiamato agli straordinari vista l’indisponibilità di Jovic (out anche

Duncan), e Ikone.

L’altro reduce da impegni internazionali sul quale resiste qualche dubbio è Amrabat. A lui però, visto che non ci sono altri centrocampisti con le sue caratteristiche, Italiano dovrebbe chiedere uno sforzo. Al suo fianco Mandragora, con Bonaventura (favorito su Barak e Castrovilli) nel solito ruolo di trequartista ombra, buono (anche) per dar fastidio a Brozovic. In difesa invece tutto deciso sugli esterni (Dodò e Biraghi) mentre resta una piccola incertezza su chi affiancherà Quarta anche se Igor sembra partire in vantaggio su Milenkovic. A loro il compito di limitare Lukaku e Correa (o Lautaro, pure lui indiziato per la panchina). Lo scrive il Corriere Fiorentino.

