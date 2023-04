Italiano non ammetterà altri cali di concentrazione: Gonzalez ci sarà, Bonaventura no 

Gonzalez sì, Bonaventura no. È questo il responso dopo il primo allenamento che la Fiorentina ha disputato dalla sconfitta contro il Monza. Italiano, infatti, aveva concesso un giorno di riposo alla sua squadra apparsa stanca soprattutto di testa dopo il ko in campionato. La gara di domani sera (ore 21 al Franchi) metterà in palio l’accesso alla finale di Coppa Italia che manca ai viola da nove anni. Il primo grande obiettivo, insomma, è a un passo: complice il 2-0 conquistato a Cremona, la Fiorentina ha la concreta possibilità di centrare la finalissima e stasera la sfida di ritorno tra Inter e Juventus (all’andata 1-1) svelerà l’avversaria che virtualmente sarà proiettata all’ultimo atto in programma il 24 maggio allo stadio Olimpico di Roma.

Italiano non ammetterà altri cali di concentrazione dopo quelli visti contro Lech Poznan e Monza, che hanno determinato le ultime due sconfitte di fila. Dall’ultimo allenamento arrivano alcune notizie positive e, purtroppo, altre spiacevoli conferme: Gonzalez, Ikonè e Brekalo hanno smaltito i propri acciacchi che avevano costretto il tecnico a tenerli fuori nell’ultima gara. Tutti e tre, insomma, torneranno a disposizione per la sfida di domani. Chi continua a lavorare a parte e ad essere in forte dubbio, invece, è Jack Bonaventura. Il centrocampista, che Italiano utilizza dietro la punta nel suo 4-2-3-1, è alle prese da qualche giorno con un fastidio all’adduttore destro e la sua presenza per domani sera è di fatto da escludere. Lo scrive Repubblica.

