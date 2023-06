Repubblica: “Italiano vuole un esterno mancino che giochi a destra. Gonzalez andrà a sinistra”

La Repubblica oggi in edicola parla del restyling della Fiorentina in vista della prossima stagione, in particolare la rivoluzione si concentrerà sugli esterni, ruolo in cui Italiano ha già comunicato le sue scelte alla società, indicando quali calciatori tenere e quali no. Saponara nonostante il feeling con Italiano è stato il primo a salutare, il prossimo potrebbe essere Sottil. Sottil è a Ibiza e, curiosamente, in ferie con il macro obiettivo di questo inizio estate viola, Nicolò Zaniolo: i due hanno condiviso una foto in barca insieme e chissà che non possa essere un indizio. Sull’ex Roma la Fiorentina ha fatto un tentativo ma la Juventus resta avanti. Oltre a Zaniolo piace Riccardo Orsolini del Bologna, in scadenza e con poca voglia di rinnovare. C’è poi Ngonge del Verona. Tutti giocatori capaci di segnare gol, di fare assist e di dare imprevedibilità, i quali rientrano tutti in un identikit preciso, richiesto da Italiano: esterni mancini, da far giocare a destra in modo tale da dirottare Nico a sinistra. Tra i confermati, oltre all’argentino, c’è Ikone.

