Bastano Gonzalez e Jovic per affondare il Milan, finisce 2-1 per la Fiorentina. Esplode il Franchi al 90′

Al 12′ Cabral falciato da Thiaw, ammonito il giocatore rossonero e punizione per i viola. Bonaventura calcia, respinge Maignan. Al 18′ tiro di Gonzalez dalla distanza ma troppo centrale, salva Maignan. Al 20′ bell’azione della Fiorentina, Gonzalez va al tiro ma Maignan salva in angolo. Al 25′ Bonaventura vicino alla rete dell’1-0, Maignan devia il pallone e poi Tomori salva sulla linea di porta. Al 32′ Giroud va al tiro, salva Terracciano. Al 46′ De Ketelaere dentro per Messias che prende male il pallone di testa, finisce sul fondo.

Al 47′ Ikoné viene sgambettato in area, Nico Gonzalez si presenta dal dischetto e spiazza Maignan, 1-0 Fiorentina. Al 51′ incornata di Giroud, salva Terracciano. Al 58′ Terracciano in uscita salva sul tiro di Theo Hernandez. Al 67′ bell’uno-due Dodò-Bonaventura, il brasiliano prova il tiro, Maignan salva con l’aiuto dei suoi difensori. Al 68′ Bonaventura prova il tiro, pallone che esce fuori di poco. Al 73′ cross dentro di Biraghi per Cabral che non riesce a spizzare bene il pallone. Al 78′ Di Bello fischia calcio di rigore per il Milan, poi va al VAR e lo annulla, Cabral ha preso il pallone di testa piena. All’81’ Jovic si presenta nel match con un gran colpo di testa, salva Maignan. All’85’ bell’incursione di Igor, il quale prova al tiro, che finisce alto. All’87’ Jovic raddoppia su assist di Dodò, la Fiorentina va sul 2-0. Al 95′ Theo Hernandez segna il 2-1.

