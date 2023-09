Italiano: “Ranieri sta crescendo esponenzialmente. Gonzalez aveva un dolore atroce”

Ai microfoni di Sky Sport ha commentato il pareggio della Fiorentina il mister Italiano. Questo il suo parere: “Cosa è successo? Prima del 2-2 abbiamo avuto tre situazioni per chiuderla, potevamo fare meglio lì ma venire qua non è semplice. Alla fine abbiamo avuto un pizzico di follia e rischiato di perderla, ma abbiamo gatto giocare tanti ragazzi e ci prendiamo questo risultato positivo. L’infortunio di Nico Gonzalez? Non so di preciso, ha sentito male atroce all’addome, sapete quanto è importante per noi e speriamo possa passare velocemente. Assenza di Bonaventura? Jack ha la capacità dentro la partita di fare il trequartista e l’interno di centrocampo, ci permette di variare con i suoi movimenti e oggi ho preferito di mettere Arthur per venire fuori dalle pressioni che facevano loro. Infantino può avere quelle caratteristiche, con meno qualità possono farlo tutti. Ranieri? Luca abbiamo cercato di trattenerlo perché poteva fare sia il terzino che il centrale, si sta applicando e sta crescendo in maniera esponenziale, nelle palle inattive sa come prenderla”.

IL COMMENTO DELLA PARTITA