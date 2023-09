Nazione, Nico ad Udine non ci sarà ma l’infortunio non è grave. In avanti coppia Nzola-Beltran?

Resta in bilico la presenza di Nico Gonzalez anche se il suo infortunio non è grave. L’acciacco dell’argentino potrebbe anche rappresentare un’occasione per forzare qualche soluzione offensiva, come la coesistenza tra Nzola e Beltran. Italiano ha lasciato aperta la porta, anche se ad oggi l’equilibrio del trequartista è sacro. Lo scrive La Nazione.

