Corriere Fiorentino, Italiano potrebbe preservare Gonzalez facendolo partire oggi dalla panchina 

Senza contare la fatica che, al terzo impegno in pochi giorni, sicuramente si farà sentire. Per questo Italiano sta pensando a qualche rotazione ed il dubbio più grande, da questo punto di vista, riguarda Nico Gonzalez. L’argentino vuole esserci ma dopo un lungo periodo di inattività, e con due gare da titolare nelle gambe in poche ore, il pensiero di preservarlo c’è (pronto all’uso per altro Italiano avrà anche Brekalo) e la decisione sarà presa soltanto oggi. Di certo, non cambierà il modulo. Avanti col 4-3-3, quindi, sperando che dopo due indizi (Lazio e Torino) arrivi la prova definitiva di aver ritrovato la Fiorentina migliore. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

