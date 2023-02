L’Atalanta perde con un uomo in meno e Gasperini decide di non presentarsi a Dazn per l’intervista

Non è andata bene all’Atalanta di Gasperini a Reggio Emilia per la partita contro il Sassuolo dove i neroverdi hanno vinto 1-0 grazie al gol di Laurentiè. A far discutere il rosso diretto per Maehle nel primo tempo grazie all’intervento del Var (l’arbitro inizialmente aveva estratto solo il cartellino giallo). Per questo motivo Gasperini a fine partita, come raccontato da Dazn, era letteralmente furioso ed ha deciso di non presentarsi per la consueta intervista del post partita in diretta su Dazn.

