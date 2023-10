Gonzalez si prende la scena. Quattro gol e un assist in sei partite e media del 9 al fantacalcio

La Fiorentina e i fantallenatori si godono l’ottimo momento di Nico Gonzalez che, dopo aver superato alcuni problemi fisici che lo hanno condizionato in passato, ora è in forma straordinaria. Nelle prime sette apparizioni in Serie A, infatti, Gonzalez ha già messo a segno ben 4 gol e 1 assist in campionato. Numeri paurosi che hanno portato la sua media a 8.83. Di seguito la pagella di ieri: