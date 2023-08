Non si tocca Nico Gonzalez. Forse. Insomma, i 30 milioni offerti dal Brentford oltre a non essere sufficienti, non sembrano stimolare le ambizioni professionali dell’argentino. Dunque… dunque, l’incastro di mercato inglese, almeno per il momento, è destinato a non decollare. Con il dettaglio di possibili eccezioni, nel caso quei 30 milioni prendessero ben altra consistenza. O magari a intercettare il futuro di Nico Gonzalez tornassero in qualche modo i ricchissimi arabi.Lo scrive La Nazione.