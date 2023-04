Gonzalez insegue il 10° gol stagionale in maglia viola: in Coppa Italia all’andata allo Zini segnò

Fino ad ora in questa edizione della Coppa Italia, Gonzalez ha segnato una rete soltanto ovvero quella della partita d’andata il 5 di aprile allo stadio Zini dove è rimasto campo per gli interi novanta minuti. Ma i gol totali in stagione per lui sono nove, di cui quattro in Serie A, quattro in Conference League e uno, come detto, nella competizione nazionale. Ora cerca la ” decima” che sarebbe un buon traguardo per arrivare alla doppia cifra. Lo scorso anno si era fermato a otto centri (sette in campionato e uno in Coppa Italia) e il record è già battuto, ma da Gonzalez Firenze si aspetta sempre qualcosa in più e stasera all’Artemio Franchi ha un’altra occasione per conquistare definitivamente il cuore di ogni tifoso viola. Lo scrive il Corriere dello Sport.

