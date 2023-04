La Fiorentina deve conquistarsi la finale contro l’Inter il 24 maggio a Roma. Juventus battuta

Per il secondo anno consecutivo, l’Inter di Simone Inzaghi accede in finale di Coppa Italia. I nerazzurri, dopo l’1-1 maturato allo Stadium all’andata, battono 1-0 la Juventus a San Siro: decide la rete di Federico Dimarco a inizio primo tempo. Trovato il vantaggio che risulterà determinante ai fini del passaggio del turno, i nerazzurri abbassano il baricentro, lasciando il compito di fare la partita alla Vecchia Signora. Risultato: i bianconeri di Massimiliano Allegri, colpiti da assenze di uomini e pure di idee, faticano a combinare qualcosa con la palla fra i piedi. Un solo tiro in porta nel primo tempo – di Kostic, reo in precedenza di non aver seguito la linea sulla marcatura di Dimarco – praticamente zero nella ripresa.

I padroni di casa, viceversa, sfiorano in più di un’occasione il raddoppio: l’occasione migliore la firma Mkhitaryan, ma soprattutto Mattia Perin che sfodera una delle tante parate super della sua stagione. Basta a tenere alto il pathos fino al novantesimo, non a portare la Juve oltre le sue difficoltà. A Roma, ove si giocherà la finale della competizione in programma il prossimo 24 maggio, ci va l’Inter: Inzaghi adesso aspetta soltanto di conoscere la sua sfidante, con la Fiorentina nettamente favorita sulla Cremonese dopo il 2-0 dell’andata.

Le scelte iniziali: Lukaku e Danilo in panchina. Poche sorprese nelle formazioni di partenza: Inzaghi si affida ai titolarissimi, nove cambi rispetto allo schieramento di Empoli. Allegri ripropone Bonucci, in attacco la sfida è Dzeko-Lautaro contro Di Maria-Chiesa, col tandem bianconero decisamente più fluido vista la tendenza di entrambi a non dare punti di riferimento.

Dimarco gol, Juve brutta da vedere. L’approccio racconta quello che sarà: l’Inter è subito pericolosa, Dzeko da due passi mette fuori il traversone di Barella, partiva comunque in offside. Al quarto d’ora, passa la squadra di casa: ancora Barella offre il filtrante, Kostic tiene in gioco Dimarco che batte Perin e firma l’1-0. Trovato il vantaggio, i nerazzurri hanno la possibilità di raddoppiare – Lautaro pericoloso in almeno due occasioni – ma in generale abbassano il baricentro e lasciano il compito di fare la gara alla Juve. Che ha la palla, ma dà la costante sensazione di non sapere cosa farci. Ne nasce comunque una bella chance per i bianconeri: Kostic cerca di riscattarsi col destro da fuori, Onana salva in angolo. Nel deserto bianconero, neanche la stella Di Maria riesce ad accendersi.

La Juve non crea praticamente nulla. Capita l’antifona, a inizio ripresa Allegri butta dentro Milik: fuori Kostic. Cambia poco: di nuovo l’Inter, questa volta Dzeko non sbaglia ma è di nuovo in fuorigioco. La Juve non riesce a costruire qualcosa di simile a un’azione, Inzaghi accontenta il Meazza buttando dentro Lukaku. Per tenere a galla la Vecchia Signora servono i guantoni di Perin: parata stratosferica del portiere di coppa, e non solo, sulla bordata da due passi di Mkhitaryan. Prosegue il giro di sostituzioni, coinvolto pure Barella dolorante ma non preoccupante per Inzaghi, mentre Allegri si gioca anche la carta Pogba. Non cambia molto, nel copione di una gara che vede la Juve incapace di rendersi pericolosa. Lo riporta TMW

IL PARERE DI CICCIO GRAZIANI