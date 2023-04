Amrabat vale 25 milioni come Nico Gonzalez, con una Coppa il valore crescerebbe

Primo step, domani sera, con lo sbarco alla finale. Secondo step, a fine maggio, con l’obiettivo di vincerla. Sì, si chiama coppa Italia, e – al momento – è il primo, vero e sensibile, obiettivo stagionale della Fiorentina. In ballo c’è l’orgoglio di poter portare a casa un trofeo dopo anni di astinenza; c’è la possibilità di aprire porte importanti per l’Europa del futuro; ci sono soldi che nel bilancio del club peseranno e peserebbero, eccome. E poi c’è un’altra sfumatura sulla quale è giusto non sorvolare: la coppa Italia, avrà sicure (e ottime) ripercussioni anche sul mercato che verrà. Segnando, di fatto, una rivalutazione forte e chiara di gran parte dei cartellini di giocatori che nei mesi scorsi, avevano registrato oscillazioni in negativo piuttosto pesanti. Da Igor a Quarta, passando per Amrabat e Castrovilli, fino a Ikonè, Cabral e Nico Gonzalez, è chiaro che un finale di stagione segnato dalla conquista di un trofeo aiuterebbe a far tornare sui loro nomi l’etichetta di ’prezzo pregiato’. I due difensori, ad esempio, arrivano da una stagione segnata da troppi alti e bassi e se l’Igor dei giorni migliori, quello che alla fine dealla scorsa stagione avava raggiunto una valutazione di 15 milioni, adesso davanti a una quotazioni decisamente più bassa (inferiore ai 10 milioni) con l’accredito di un titolo come la coppa, andrebbe a ricollocarsi sul mercato con la forza dei un difensore centrale giovane e dal potenziale importante e quindi tornato al prezzo dei tempi migliori. Altro esempio: Amrabat. Ok, la Fiorentina a gennaio aveva detto che il centrocampista non sarebbe stato motivo di contrattazione per meno di 40 milioni. Cifra, questa, per la verità fuori mercato. Amrabat ha oggi una quotazione di 25 milioni, non di più, ma con un coppa Italia in bacheca, la trattativa potrebbe spostarsi sulla base di una trentina di milioni. E non sono spiccioli.

Discorso simile per Castrovilli che, operazione rinnovo a parte, può riprendersi la scena come numero 10 ’puro’e magari – appunto – vincente, e tornare ad essere uno dei pezzi pregiati del mercato italiano. Chiusura per l’attacco. Si comincia da Cabral che in questo ultimo mese e mezzo di stagione soprattutto in caso di conquista di un trofeo potrebbe trasformarsi da oggetto misterioso (e di poco valore) della seconda parte del 2022, ad attaccante di fascia alta. Insomma, il suo cartellino dai 10 milioni (il prezzo era crollaro) di inizio estate, potrebbe chiudere la stagione in corso raddoppiando il valore (20 milioni). Nico Gonzalez? Oggi costa 25 milioni (sconto compreso). Nico protagonista e vincitore della coppa Italia, schizzerebbe a oltre 30 milioni. Lo scrive La Nazione.

