Di Marzio annuncia: "Nico Gonzalez ha aperto ad un trasferimento all'Atalanta"

Secondo l'esperto di calciomercato l'argentino sarebbe disposto a trattare con i bergamaschi, con la Juventus sullo sfondo

Nico Gonzalez è finito nel mirino dell'Atalanta. La squadra vincitrice della scorsa Europa League ha un forte interesse per l'attaccante argentino. I bergamaschi ci credono, anche perché il calciatore ha dato apertura al trasferimento. Ora serve però l'accordo tra i due club, che si cercherà nei prossimi giorni. Nico Gonzalez nella scorsa stagione ha registrato 12 gol e 2 assist in 29 presenze in Serie A. Anche la Juventus monitora la situazione relativa a Nico Gonzalez. Se non dovessero chiudere per Adeyemi, i bianconeri potrebbero puntare sull'attaccante viola, inserito tra i giocatori di gradimento del club. Ma in questo momento è l'Atalanta il club che punta con maggiore decisione sull'argentino ex Stoccarda.

Lo riporta gianlucadimarzio.com

Palladino dritto al punto: “Persi tanti giocatori, serve completare la rosa al più presto”

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