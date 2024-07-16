Corriere Fiorentino: “Non solo Milenkovic, per 40 milioni può partire anche Nico. Arriverà un club di Premier?”
La Fiorentina ha fatto sapere agli agenti di Nico che alla giusta offerta può partire
Il piano del mercato della Fiorentina è semplice: abbassare il monte ingaggi e cercare in casa le risorse da investire per nuovi giocatori. E così, Milenkovic potrebbe non essere l'unica cessione importante in casa Fiorentina. La Fiorentina ha fatto sapere agli agenti di Nico Gonzalez che con un'offerta pari a 40 milioni di euro la cessione è possibile. Certo, si parla di tanti soldi e per questo ancora nessun club si è fatto avanti, ma mai dire mai. E con la fine della Coppa America qualche offerta può arrivare sicuramente, soprattutto dalla Premier League. Lo scrive il Corriere Fiorentino.
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