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Corriere Fiorentino: “Non solo Milenkovic, per 40 milioni può partire anche Nico. Arriverà un club di Premier?”

La Fiorentina ha fatto sapere agli agenti di Nico che alla giusta offerta può partire

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 luglio 2024 09:06
Corriere Fiorentino: “Non solo Milenkovic, per 40 milioni può partire anche Nico. Arriverà un club di Premier?” -
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Il piano del mercato della Fiorentina è semplice: abbassare il monte ingaggi e cercare in casa le risorse da investire per nuovi giocatori. E così, Milenkovic potrebbe non essere l'unica cessione importante in casa Fiorentina. La Fiorentina ha fatto sapere agli agenti di Nico Gonzalez che con un'offerta pari a 40 milioni di euro la cessione è possibile. Certo, si parla di tanti soldi e per questo ancora nessun club si è fatto avanti, ma mai dire mai. E con la fine della Coppa America qualche offerta può arrivare sicuramente, soprattutto dalla Premier League. Lo scrive il Corriere Fiorentino

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