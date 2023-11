Italiano: “Nzola è stato tolto perchè serviva la vivacità di Ikonè che ci ha ripagato con il rigore”

Ai microfoni di DAZN ha parlato il mister della Fiorentina Vincenzo Italiano. Queste le sue parole: “Oggi abbiamo aggiunto atteggiamento, voglia di vincere e grande furore agonistico che altre volte non abbiamo messo. Questo spirito porta alle vittorie, era molto importante vincere dopo tre sconfitte consecutive. Bonaventura e Nico? Nel momento in cui non sono brillanti paghiamo, i giocatori di qualità devono essere sempre attivi e in fiducia per cambiare le partite. Il primo è stato un gol voluto, è stato bravo anche Nzola. Il motivo del cambio con Nzola? Avevo bisogno della vivacità di Ikoné, che è entrato molto bene anche se mi ha fatto arrabbiare sull’ultima palla. Nzola aveva giocato giovedì, questa mossa ci ha permesso di procurarci il calcio di rigore. Quarta terzino e rimesso centrale? Non ne vuol sapere di stazionare in quella zona, non è una mattonella che lo fa impazzire, Non riusciva ad accorciare su Saelemaekers e per questo ho cambiato”.

