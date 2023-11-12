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La Fiorentina torna a volare in classifica, è a un solo punto dalla Champions e a tre dal Milan terzo

La vittoria fa tornare la Fiorentina a volare in classifica, a San Siro al rientro dalla sosta una sfida al vertice

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 novembre 2023 17:21
La Fiorentina torna a volare in classifica, è a un solo punto dalla Champions e a tre dal Milan terzo -
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La vittoria della Fiorentina per due a uno contro il Bologna assume un'importanza fondamentale anche a livello di classifica. Con la vittoria infatti, la compagine viola supera la squadra emiliana e si porta a un punto dalla Champions League. Questa la classifica completa:

La Fiorentina torna a volare in classifica, è a un solo punto dalla Champions e a tre dal Milan terzo

IL RACCONTO DELLA PARTITA 

https://www.labaroviola.com/sorride-la-fiorentina-bonaventura-e-nico-mettono-ko-il-bologna-finisce-2-1-al-franchi/229979/

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