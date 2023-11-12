La Fiorentina torna a volare in classifica, è a un solo punto dalla Champions e a tre dal Milan terzo
La vittoria fa tornare la Fiorentina a volare in classifica, a San Siro al rientro dalla sosta una sfida al vertice
A cura di Redazione Labaroviola
12 novembre 2023 17:21
La vittoria della Fiorentina per due a uno contro il Bologna assume un'importanza fondamentale anche a livello di classifica. Con la vittoria infatti, la compagine viola supera la squadra emiliana e si porta a un punto dalla Champions League. Questa la classifica completa:
https://www.labaroviola.com/sorride-la-fiorentina-bonaventura-e-nico-mettono-ko-il-bologna-finisce-2-1-al-franchi/229979/