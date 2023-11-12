Sorride la Fiorentina, Bonaventura e Nico mettono ko il Bologna, finisce 2-1 al Franchi

La Fiorentina torna alla vittoria dopo 3 ko in campionato

Al 7’ ci prova Nico con un tiro dalla distanza, palla deviata che finisce tra le mani di Skorupski. Al 10’ Duncan prova la conclusione dalla distanza. Al 14’ grande giocata in dribbling di Nico che manda al bar due uomini e da dentro l’area tira ma debolmente. Al 18’ Bonaventura si gira in un lampa si coordina perfettamente e traversa-gol Fiorentina in vantaggio. Al 22’ occasione per il Bologna con un colpo di testa di Ferguson, palla vicina al palo. Al 31’ all’OFR rigore per fallo di pugno di Parisi dal dischetto Zirkzee firma l’1-1. Al 39’ svirgola la conclusione Saelemaekers Al 41’ buca la difesa, Saelemaekers quasi a botta sicura Terracciano si salva con l’aiuto di Parisi. Al 49’ Orsolini batte Terracciano e firma il 2-1, gol annullato per fuorigioco.

Al 47’ Ikoné spalle alla porte prove la cordinazione, Kristiansen lo trattiene, calcio di rigore per la Fiorentina. Dal dischetto Nico firma il 2-1. Al 50’ Orsolini scucchiaia il pallone, Terracciano lo travolge ma azione in fuorigioco. Al 75’ Zirkzee manda al bar Biraghi e prova il tiro, para Terracciano. All’80’ Ikone ci prova dalla distanza. All’82’ Bonaventura verticalizza per Kouame che passa a Nico che sbaglia il tiro. All’89’ Terracciano chiude su Ferguson.