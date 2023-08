La Fiorentina si affida a Nico: splendido uomo squadra con un raggio d’azione molto più ampio di prima

Nico Gonzalez, adesso la Fiorentina si affida a lui per prendersi l’obiettivo che non si può fallire: i gironi di Conference League. Italiano si affida a lui dopo domani, a Nico Gonzalez, o solo Nico come ha scelto di mettere sulla maglia qualche centimetro sopra quel numero 10 che lo sta trasformando da ottimo solista a splendido uomo-squadra. Che non si dimentica come si fa a segnare perché rimane la cosa che più conta, ma ha deciso di ritagliarsi una posizione diversa con un raggio d’azione diverso: soprattutto più ampio, molto più ampio. Nico per la Fiorentina: così ha un senso preciso pure il no che Commisso ha reiterato di fronte alle tre offerte a salire del Brentford: no a trenta milioni, no a quarantacinque con i bonus, no a oltre quarantacinque aggiungendo altri bonus. E così non resta che una cosa da fare: battere il Rapid Vienna con due gol di scarto. Lo scrive il Corriere dello Sport.