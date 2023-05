Gonzalez e Cabral puntano sulla Conference, nel mirino il Basilea. Jovic titolare contro il Napoli 

La comitiva viola è rientrata a Firenze intorno a mezzanotte dopo il pareggio di Salerno. Qualche ora libera nella mattinata di ieri, poi Italiano (a proposito, il destro è sempre buono. Il suo canestro di piede ha fatto il giro del web…) ha radunato tutti al centro sportivo per l’allenamento del primo pomeriggio. Seduta non indicativa in vista del Napoli, piuttosto si è badato in modo particolare a recuperare i giocatori più affaticati. Gruppo che si riunirà nella seduta di oggi ed in quella di domattina, le uniche utili per preparare la sfida del ‘Maradona’. La buona notizia è arrivata da Amrabat, che sta meglio rispetto ai giorni scorsi (out a Salerno per una botta ricevuta contro la Samp) e viaggia verso il ritorno fra i convocati. Ieri ha svolto alcune esercitazioni tattiche con i compagni. L’obiettivo è riaverlo in condizione il prima possibile. E sicuramente per il finale di stagione in vista della Conference Cup e la coppa Italia.

La partita di Napoli non sarà presa dalla Fiorentina come propedeutica in vista di quella con il Basilea di giovedì prossimo. Il campionato resta importante per la società, che a Salerno per bocca di Joe Barone ha posizionato per la prima volta l’asticella «almeno all’ottavo posto«. Le motivazioni sono evidenti, nessuna partita sarà presa sottogamba o bollata come meno importante. All’orizzonte una doppia sfida europea che può scrivere un pezzo di storia del club, ma l’input è quello di fare un passo alla volta. Prima il Napoli, con le consuete rotazioni ragionate che fin qui hanno sostenuto le ambizioni della Fiorentina. Proiettandoci dunque verso il ‘Maradona’ qualche ipotesi di formazione può già essere fatta.

Sicuramente out per squalifica Quarta, al centro si rivedrà Milenkovic (il serbo invece sarà squalificato con il Basilea). Con lui probabile nuova chance per Ranieri, cresciuto in modo esponenziale negli ultimi mesi. Sugli esterni possibili conferme per Dodo e Biraghi, con Terzic che insidia la titolarità di entrambi. A centrocampo dovrebbe riformarsi la mediana ‘titolare’ con Amrabat e Mandragora, mentre i dubbi maggiori – come spesso accade – ci sono in attacco. Un turno di riposo dovrebbe toccare a Gonzalez e Cabral, forse anche ad Ikoné. Probabile il ritorno sulla trequarti di Bonaventura (magari non per tutta la gara, ma Jack è fondamentale) così come quello di Kouame e Saponara. La maglia del centravanti dovrebbe tornare sulle spalle di Luka Jovic. Dopo i tre assist contro la Samp, Italiano adesso si aspetta i gol. E d’ora in avanti conteranno di più. Lo scrive La Nazione.

LEGGI ANCHE, QUARTA HA IL CONTRATTO IN SCADENZA NEL 2025. MILENKOVIC BLINDATO FINO AL 2027