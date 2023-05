Quarta ha il contratto in scadenza nel 2025. Milenkovic blindato fino al 2027

Uno, ovvero Milenkovic, blindato da un contratto ancora lunghissimo (scadenza giugno 2027), gli altri invece – soprattutto Igor e Ranieri – in attesa di conoscere una mossa importante e decisiva per il loro futuro, visto che hanno un accordo con la Fiorentina in scadenza nel giugno 2024. E di conseguenza conta la prospettiva che la stagione che inizierà in estate, sarà quella del (possibile) svincolo. Quarta? Ha un contratto che finirà nel 2025, ma anche nel suo caso l’opzione-rinnovo sarebbe più giusto farla scattare in anticipo. Questa la posizione contrattuale del pacchetto dei difensori centrali della Fiorentina. Lo scrive La Nazione.

