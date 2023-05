Da lunedì in vendita i biglietti per Fiorentina-Inter. Prelazione per chi ha Viola Pack, poi gli abbonati

Arrivano le prime notizie per la vendita dei biglietti per Fiorentina-Inter finale di Coppa Italia in programma allo stadio Olimpico il 24 maggio.

Nei primi 2 giorni avranno la prelazione per l’acquisto del biglietto i possessori del Viola Pack (il mini abbonamento per le due gare in casa contro Lech Poznan e Cremonese), dopo 2 giorni avranno invece la prelazione coloro che hanno l’abbonamento alle partite casalinghe della Fiorentina in campionato e dopo 2 giorni il diritto di prelazione toccherà ai possessori della InViola Card.

Dal 15 maggio invece ci sarà la vendita libera per tutti coloro che vorranno acquistare un biglietto nei settori destinati ai tifosi della Fiorentina. Non sarà permesso fare un cambio nominativo mentre sarà possibile cedere diritto di prelazione per coloro che hanno fatto il Viola Pack.

Il costo dei biglietti sarà di 35 euro in curva Sud (quella destinata alla Fiorentina) distinti 50 euro, Tribuna Tevere 135 euro, tribuna Monte Mario 190 euro. Per quanto riguarda i parcheggi, lungo Tevere destinato ai pullman della Fiorentina, le auto invece sarà possibile parcheggiarle al Piazzale Clodio.

