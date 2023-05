Cuore, qualità e risultati: Fiorentina a caccia del vero Gonzalez. 15 giorni di fuoco per i viola 

Mettiamola così: il Nico Gonzalez, bocciato e invisibile, della trasferta a Napoli era solo l’ologramma dell’esterno offensivo argentino. Dunque, quello vero, il Nico che può fare la differenza, che deve fare la differenza, Italiano lo aspetta ora che il gioco, in casa viola, inizia a farsi duro e decisivo. Già, perchè se c’è un giocatore del quale la Fiorentina ha bisogno per ottenere il massimo nei prossimi 15 giorni, quel giocatore è proprio Nico Gonzalez. Ci sarà da liquidare la (doppia) pratica Basilea per arrivare alla finale di Conference e ci sarà da provare a vincere la coppa Italia (contro l’Inter), mica spiccioli. E per riuscirci Italiano sa che tutto sarà meno complicato se nelle sfide in questione, il carisma, la qualità, la grinta e le magìe di Gonzalez prenderanno finalmente forma.

Anche perché, battuta sulla pessima apparizione di Napoli a parte, in effetti, Firenze e la Fiorentina il vero e forte Nico Gonzalez lo hanno visto solo in alcune occasioni. Si parla del gioiello viola, del colpo di mercato più caro della storia della Fiorentina e dunque è da lui che tutti, specie in questo finale di stagione da emozioni forti, adesso si aspettano il guizzo giusto per confermare Gonzalez nel ruolo di top-player dello spogliatoio viola. Ci saranno da fare straordinari importanti da domani sera al 24 maggio, senza trascurare il sogno dell’appendice di giugno in caso di conquista della finale di Conference. E per uscire a testa alta da questi straordinari serviranno proprio la qualità dei giocatori (più)… straordinari che Italiano ha a disposizione. E Nico è il primo di questi. Come si sente oggi l’argentino? Chi gli è vicino racconta di un giocatore motivato, carico e pronto a mettersi sul palcoscenico della Fiorentina nel ruolo di primo protagonista. Lo stimolo di riscattare con le sue imprese migliori una stagione fra troppi alti e bassi è più forte di ogni cosa. Italiano questo lo sa ed è da qui che vuole ripartire. Con il miglior Nico in campo subito, domani sera, per il primo match ad altissima tensione contro il Basilea. Lo scrive La Nazione.

