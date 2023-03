In Turchia Bonaventura, Gonzalez ed Igor dal 1’. Ranieri prenderà il posto di Biraghi

E ora la Conference. Archiviata la terza vittoria di fila in campionato, per la Fiorentina è già tempo di pensare alla (scomodissima) trasferta di giovedì a Sivas. Forte dell’1-0 del Franchi, ma con la consapevolezza che in Turchia (la gara si giocherà a più di mille metri sul livello del mare a temperature rigide) sarà molto più complicato rispetto alla gara d’andata, la squadra di Italiano si presenterà all’appuntamento con una formazione decisamente diversa rispetto a quella che ha battuto la Cremonese. Di certo si rivedranno Bonaventura, Nico Gonzalez e Igor, mentre a sinistra Ranieri dovrà prendere il posto dello squalificato Biraghi. E se Terracciano sembra avviato al recupero, resta da capire a chi Italiano consegnerà la maglia di centravanti titolare. La logica dell’alternanza direbbe Jovic, ma lasciar fuori questo Cabral sembra sempre più difficile. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

