Nazione: “Nico Gonzalez all’addio dopo un rilancio del Brentford? In caso occhio a Berardi”

Il Brentford sarebbe pronto a mettere sul piatto viola 30 milioni per Nico Gonzalez. Mica male. Ma non abbastanza, sia chiaro, per il peso del valore dell’argentino che nella storia degli affari della Fiorentina rapprensenta ancora l’investimento più pesante. Eppure… eppure, dopo i segnali arrivati dall’Arabia un mesetto fa (segnali poi sfumati nel vuoto), la mossa inglese di ieri sembra rappresentare un qualcosa – almeno nell’interesse del Brentford – di concreto.Che cosa potrebbe accadere? Chissà. E se gli inglesi ritoccassero all’insù la quotazione di Nico di una decina di milioni? Vedremo.Da un interrogativo a un altro: se Nico dovesse salutare Firenze su chi andrebbero ad accendersi i riflettori viola? Nel silenzio che si sta registrando attorno a Berardi (Sassuolo) ormai da diverse settimane, tutto potrebbe davvero succedere. Lo scrive La Nazione.

